الديمقراطيون يكثفون حملتهم لمساءلة ترامب بعد واقعة اقتحام الكونجرس

رويترز

يمنح الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة أخيرة اليوم الثلاثاء لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته وإلا واجه مساءلة بغرض العزل للمرة الثانية في حدث غير مسبوق، بسبب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في السادس من يناير في أحداث أودت بحياة خمسة أشخاص.

ويعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون التصويت ربما غدا الأربعاء على توجيه اتهامات رسمية بسوء الإدارة، تعرف ببنود المساءلة، ما لم يقدم استقالته أو يتحرك نائبه مايك بنس لعزله بموجب مادة في الدستور.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على قرار يدعو بنس، الجمهوري، إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور، وهو مادة لم يسبق استخدامها وتتيح لأغلبية أعضاء الحكومة عزل الرئيس إذا عجز عن أداء واجبات المنصب.

ويقول مستشارون لبنس إنه يعارض الفكرة.

وأثار العنف بمبنى الكونجرس خلافا حادا بين ترامب وبنس، ولم يتحدث الاثنان معا لأيام قبل أن يلتقيا في البيت الأبيض أمس. وقال مسؤول كبير في الإدارة إنهما تناولا في الاجتماع ما حدث من أعمال شغب.

وقال زعماء الديمقراطيين إنه إذا لم يقدم ترامب استقالته، أو لم يتحرك بنس بحلول يوم الأربعاء فإنهم سيطرحون إجراءات مساءلة الرئيس في مجلس النواب، بعد أسبوع واحد من أعمال الشغب التي أجبرت أعضاء الكونجرس على الاختباء لساعات وأودت بحياة خمسة بينهم ضابط بالشرطة.