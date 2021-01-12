الأمين العام للأمم المتحدة يحيى الذكرى الـ12 لضحايا زلزال هايتى: دائمًا فى قلوبنا

كتب هيثم سلامة

أحيى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الذكرى الـ12 لزلزال هايتي المدمر، والذى راح ضحيته مئات آلاف فقدوا أرواحهم بالإضافة إلى 102 من أعضاء الأمم المتحدة، كما تضامن مع الملايين الذين ما زالوا يعانون من آثار هذه المأساة.

وكتب أنطونيو جوتيريش،:" عبر حسابه بموقع تويتر يصادف اليوم مرور 12 عامًا على الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم 102 من أعضاء الأمم المتحدة سنحمل ذكراهم دائمًا في قلوبنا ونكرم إرثهم من خلال عملنا".



أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

ويمر الآن 12 عاما على زلزال هايتي والذى أندلع في عام 2010 وبلغت قوته 7 درجات، وأدى إلى مقتل أكثر من 222 ألف شخص، وإصابة نحو 300 ألف آخرين، كما دمّر حوالى 100 ألف منزل، ما تسبب فى بقاء 1.3 مليون شخص بلا مأوى.

يشار إلى انه تم بناء نصب تذكاري لتخليد ذكرى الضحايا، فى مقر الأمم المتحدة من العاصمة الهايتية بورت أو برنس وتم وضع قطع من أنقاض فندق كريستوفر، مقر الأمم المتحدة الذي دمره الزلزال، في صلب النصب التذكاري وجراء انهيار فندق كريستوفر، فقدت الأمم المتحدة 102 من موظفيها، يمثلون ثلاثين بلدا مختلفا، وهي أكبر خسارة فردية تتكبدها المنظمة الدولية خلال تاريخها.