إندبندنت: أسعار الأسماك تنهار فى اسكتلندا بسبب تأخر الشحن بعد بريكست

كتبت رباب فتحى

حذر مصدرو الأسماك الاسكتلنديون من أن أسعار الأسماك "تنهار" بسبب تأخير شحن البضائع إلى الاتحاد الأوروبى بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن عبء الروتين أدى إلى تراكم المأكولات البحرية التى لا يمكنها عبور الحدود في الوقت المناسب ليتم بيعها في الأسواق في فرنسا وخارجها، ومع محدودية الوصول إلى عملائهم الرئيسيين، واجه الصيادون الاسكتلنديون وفرة في السلع القابلة للتلف.

في سوق السمك في بيترهيد يوم الاثنين، انخفضت أسعار بعض المنتجات بنسبة تصل إلى 80 في المائة عن المستويات العادية حيث سعى البائعون لبيع ما لديهم.

قالت هيئة الصناعة التجارية في اسكتلندا للأغذية والمشروبات إن ثلث أسطول الصيد الاسكتلندي مقيد الآن في الميناء مع بعض القوارب التي تبحر إلى الدنمارك بدلاً من المملكة المتحدة لتجنب "بيروقراطية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الصحيفة أن الأسماك التي يتم إنزالها في الدنمارك ثم نقلها براً إلى فرنسا وإسبانيا تظل داخل السوق الموحدة ، لذلك يتم تجنب عمليات فحص الجمارك وسلامة الأغذية.

كانت حقوق الصيد موضوع محادثات مطولة بين مفاوضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قبل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عشية عيد الميلاد.

زعمت حكومة بوريس جونسون أنها فازت على بروكسل من خلال الحصول على 25 في المائة حصة إضافية من المصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة على مراحل على مدى ست سنوات.

ومع ذلك، كان الواقع صعبًا حتى الآن على الصيادين في المملكة المتحدة ومصنعي منتجات المأكولات البحرية الذين واجهوا رزمًا من الإجراءات الروتينية الإضافية.