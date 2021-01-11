وزير التعليم العالى يكلف " الجيزاوى" قائما بأعمال رئيس جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.

من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور ناصر الجيزاوى متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، نال ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية وتعيينه عضوا بمجلس النواب، حيث أعربت الجامعة فى بيان أصدره المكتب الإعلامى لجامعة بنها عن سعادتها بهذا الاختيار الذي هو يؤكد ثقة القيادة السياسية في قيادات وأساتذة الجامعة والخبرات العلمية بها.