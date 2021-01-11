اليوم السابع
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محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد ماهر" بالبلينا.. صور

الإثنين، 11 يناير 2021 05:54 م
محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد ماهر" بالبلينا.. صور جانب من العزاء
سوهاج محمود مقبول

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أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند " محمد ماهر مبارك إبراهيم" من أبناء سوهاج، والذي استشهد في مواجهات مع الإرهاب الغاشم بشمال سيناء، وذلك بمسقط رأسه بقرية الباسكية بمركز البلينا.

ورافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد متمنياً من الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.

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