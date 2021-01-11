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محافظ بورسعيد ووفد المنظمة العربية يتفقدون الحديقة التاريخية بحى الشرق.. صور

الإثنين، 11 يناير 2021 03:52 م
محافظ بورسعيد ووفد المنظمة العربية يتفقدون الحديقة التاريخية بحى الشرق.. صور محافظ بورسعيد ووفد المنظمة العربية
بورسعيد محمد فرج

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطانى اليوم الإثنين حديقة فريال التاريخية، وذلك عقب حفل التكريم الذى أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتسليم محافظ بورسعيد جائزة أفضل محافظ عربى.

وأشاد مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمستوى حديقة فريال والتى تعد من المنتديات الترفيهية الرائعة بالمحافظة والتى تتواكب مع الإنجازات التى تشهدها محافظة بورسعيد فى مختلف المجالات، كما أشاد بأعمال التطوير التى تمت بحديقة فريال معتبراً أن الحديقة صرح خدمى وترفيهى عظيم لأهالى بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة، بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة لافتاً إلى أنها تتمتع بأهمية خاصة كونها شهدت افتتاح قناة السويس قبل 150 عام، لافتاً إلى أن مبادرة حدائق بلا أسوار، التى أطلقتها محافظة بورسعيد تهدف إلى تحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، فى إطار الطفرة التى تشهدها كافة القطاعات، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة.

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