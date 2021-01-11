محافظ الدقهلية يطالب بسرعة الانتهاء من مشكلات الكهرباء بالمنطقة الصناعية بجمصة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على سرعة الانتهاء من كافة مشكلات الكهرباء لمصانع المنطقة الصناعية بجمصة، حرصا الانتاج وعملا على راحة المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية بمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام، و منال الغندور السكرتير المساعد، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان والمستشار رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة واحتياجات ومطالب المستثمرين.

وبشأن مواجهة وحل مشكلات الكهرباء تقرر أن يتم عقد لقاء مصغر بمقر المنطقة الصناعية ومسئولى هندسة الكهرباء للاتفاق على كافة الخطوات التى من الواجب اتخاذها للقضاء نهائيا على مشكلات الكهرباء بالمنطقة الصناعية بجمصة خاصة خلال اوقات الفصل والتوصيل.

وقال رئيس شركة الكهرباء، إن الحل النهائى مشكلات الكهرباء بالمنطقة سيتم فور الانتهاء من محطة كهرباء جمصة الجديدة.

كما طالب المحافظ بأهمية التسويق المتميز بآليات مبتكرة لقطع أراضى منطقة ال108 فدان بعدد 155 قطعة متبقية من اجمالى عدد 197 قطعة بالمنطقة لاضافة مشروعات استثمارية جديدة تنضم لمشروعات المنطقة.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وإنشاء 15 ورشة حرفية لخدمة مصانع المنطقة الصناعية وذلك بنسبة 100% ووجه محافظ الدقهلية لسرعة الانتهاء من الاجراءات اللازمة لقيام إدارة المنطقة الصناعية لسرعة استلام مبانى الورش المشار إليها كجهة شاغلة.

وأكد محافظ الدقهلية، تقديم كل الدعم للمستثمرين والعمل الجاد من قبل كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وحل مشكلاتهم تعزيزا للاقتصاد القومى وخلق فرص عمل جديدة لابناء الدقهلية.

حضر الاجتماع المهندس عبدالحميد شومان رئيس جمعية المستثمرين بجمصه والمهندس ابراهيم درويش نائب رئيس الجمعية، ومسئولى الحماية المدني المياة والغاز والكهرباء والمرافق الشئون القانونية والمالية والمتابعة والاستثمار والبيئة،ومثلى والمرافق ، ومياة الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، مسئولى والبيئة والشئون القانونية والتنمية الاقتصادية والاستثمار، وجهاز المنطقة الصناعية،والحسابات والمرافق بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستثمار والمستثمرين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات ودعم المستثمرين بالمحافظات.