كوريا الجنوبية تدعو طهران للإفراج الفورى عن ناقلتها.. استولى عليها الحرس الثورى

كتب أحمد عرفة

دعت كوريا الجنوبية طهران للإفراج الفورى عن ناقلتها التى استولى عليها الحرس الثوري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وفدا دبلوماسيا من كوريا الجنوبية وصل /الأحد/ إلى طهران؛ للتفاوض بشأن إطلاق سراح ناقلة نفط كورية وطاقمها المكون من 20 شخصا، احتجزتهم قوات الحرس الثورى الإيرانى عند مضيق هرمز.

وأشارت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إلى أن احتجاز السفينة جاء وسط تصاعد ضغوطات المسئولين الإيرانيين على سول من أجل الإفراج عن نحو 7 مليارات دولار الأصول المجمدة فى بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.