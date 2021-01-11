اليوم السابع
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طلال أبو غزالة: ترامب قد يستقوى بانصاره قبل تسليم السلطة

الإثنين، 11 يناير 2021 09:11 م
طلال أبو غزالة: ترامب قد يستقوى بانصاره قبل تسليم السلطة طلال أبو غزالة
كتبت أسماء أمين

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قال رجل الأعمال والمفكر الاقتصادى، الدكتور طلال أبو غزالة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرقل تسليم السلطة وسيعلن الأحكام العرفية وسيعطل تصويت الكونجراس على نتيجة الانتخابات الأمريكية.
 
وأكد غزالة خلال برنامج الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض على فضائية «المحور» أنه قد يستقوى بانصاره قبل تسليم السلطة وقد يرسل أنصاره المسلحين لحمايته داخل البيت الابيض، مؤكدا أن أمريكا تمر بمرحلة حساسة للغاية لحين تسليم السلطة.
 
ويرى أبو غزالة أن ترامب أمامه خيارين إما تسليم السلطة أو إلقاء اللوم على الآخرين، مشيرا إلى أن ترامب يحظى بشعبوية هائلة وأكثر من 14 منظمة مسلحة تتحرك بإشاره منه ولا يمكن أن يستسلم.
 
 
 

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