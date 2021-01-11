صور.. حملة شبابية بقرية دروة بالمنوفية للتوعية عن مخاطر فيروس كورونا

كتبت- نهى عبد النبى

شارك القارئ محمود الصيفى من محافظة المنوفية، عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" بصور لحملة شبابية فى قرية دروة التابعة لمركز أشمون بالمنوفية لنشر الوعى بمخاطر فيروس كورونا، وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع: " يقوم شباب وفتيات القرية بتوزيع الكمامات فى الشوارع وداخل السوق بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة للأفراد المترددين على السوق ونشر الوعى بينهم عن مخاطر فيروس كورونا وكيفية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

















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