صحة شمال سيناء: ضبط أغذية منتهية الصلاحية بمدينة الشيخ زويد

شمال سيناء محمد حسين

تمكن فريق مراقبة الأغذية بصحة شمال سيناء، من ضبط كميات من أغذية منتهية الصلاحية بمدينة الشيخ زويد، وأعلنت المديرية أنه تم بإشراف الدكتور رمضان توفيق مدير الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، قيام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة المكون من محمد مصطفى سليمان، وسلامة ابنيه سلامة، وأيمن احمد محسن، وعدلي سلمي عودة بالمرورعلى محلات السلع الغذائية والخضروات والجزارة والأسماك وأفران الخبز.

وتم متابعة تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية وكيفية تخزينها ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات وتم ضبط واعدام السلع منتهية الصلاحية وهى 17 علبة كيك كمارا ، و30 زجاجة كولا ماكس، و7علبة بوريو، و6 علب هوهوز بالفراولة 8علب فريسكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.