سيدة عذبها ابنها فى كفر الشيخ: سعيدة بحبسه والآن أنام مطمئنة.. صور

أكدت دولت محمد الكومي ، 70 سنة، والدة الابن العاق المعتدي عليها، أنها سعيدة بقرار حبس نجلها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنها تشعر بارتياح وأنها ستنام مطمئنة هادئة، لا تشعر بالخوف، مطالبة باسترداد منزلها.

وأضافت الكومي، لـ "اليوم السابع"، أنها فوجئت ببيع نجلها لمنزلها لأحد أهالي القرية، وحصول المشتري على حكم بالطرد، مؤكدة أنها لم تبع منزلها، وللأسف ابنها العاق هو من باعه، وهناك عدد من المحامين تبرعوا للوقوف بجوارها، مشيرة إلى أنها تتوجه لله بالدعاء للنائب العام لاهتمامه بقضيتها، إضافة لكل المصريين الذين تعاطفوا معها.

وكانت النيابة العامة بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أمرت بحبس "محمد. ا. ف"، 44 سنة، مبلط المحارة، بتهمة التعدى على والدته "دولت. م" 70 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت تحريات المباحث التي أجراها الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، أن سبب تعدى المشكو فى حقه على المجني عليها، رغبته فى بيع المنزل من أجل الانتقال للعيش بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وحررت النيابة العامة العامة مذكرة لمباحث مركز شرطة دسوق، تفيد بأنه أثناء التحقيق مع "محمد. ا. ف"، بتهمة التعدي على والدته، تبين وجود بطاقتي تحديد هوية، أحدهما منتهية والثانية سارية.

وكان "محمد. ا. ف"، المتهم بالتعدى على والدته، وصل إلى النيابة العامة بدسوق، رفقة تحريات المباحث، التي أكدت صحة الواقعة محل التحقيق، وأن المتهم دائم التعدى على المجني عليها، وسبق وقام بخنقها وتعدى عليها عدة مرات، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، بسبب تعديه عليها في شهر إبريل الماضي، ولم ينكر التعدى عليها، وكان يجيب على أسئلة النيابة بشكل طبيعي.

وقد أخلت النيابة العامة، أمس الخميس، سبيل "دولت م" لكيدية المحضر المقدم من نجلها ضدها، بتعديها عليه بالضرب، كما قررت حجزه؛ لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة، لقيامه بسحلها وضربها، ولم ينفذ المتهم قرار المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بتمكين والدته من منزلها، ولم ينفذ المشكو في حقه القرار؛ لتوجه له النيابة اتهامًا جديدًا، وهو منع تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر من المحامي العام.



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