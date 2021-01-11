اليوم السابع
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حملة لدعم عمال النظافة وحثهم على ارتداء الكمامات بالوادى الجديد.. صور

الإثنين، 11 يناير 2021 05:16 م
حملة لدعم عمال النظافة وحثهم على ارتداء الكمامات بالوادى الجديد.. صور حملة لدعم عمال النظافة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، حملة دعائية لتوجيه الشكر والدعم لعمال النظافة، وحثهم على ارتداء كمامات وقفازات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، فى بيان صحفى له، اليوم الإثنين، إنه جرى إطلاق مبادرة بالتنسيق مع وزارة الشباب من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالتنسيق مع مبادرة شباب يدير شباب حملة دعائية لتوجيه الشكر لعمال النظافة وحثهم ارتداء كمامات وقفازات لوقاية أنفسهم من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار شوقي، إلى أنه جرى خلال المبادرة توزيع مجموعة من الملصقات الدعائية؛ لحث المواطنين على إلقاء القَمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لها.

 

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