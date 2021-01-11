بيطرى بورسعيد: خطة موسمية لمواجهة إنفلونزا الطيور والحفاظ على الثروة الداجنة

بورسعيد _ محمد فرج

أكد الدكتور عاطف عيسى، وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة بورسعيد، أن الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتفعيل خطتها الموسمية لمواجهة إنفلونزا الطيور كإجراء وقائى واحترازى متبع للحفاظ على الثروة الداجنة من خلال فرق ولجان تقصى لسحب عينات من الطيور التى تقع فى مسار الطيور المهاجرة .

وأضاف عاطف عيسى، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفرق ولجان التقصى تهدف لسحب عينات من الطيور التى تقع فى مسار الطيور المهاجرة، وذلك للوقوف على أى مواقف جديدة بإنفلونزا الطيور كإجراء وإرسالها لمعمل بحوث صحة الحيوان ببلطيم للتأكد من مدى سلبية العينات من عدمه.

وقال عيسى، إن فرق التقصى تكثف جهودها بمزارع الدواجن والتربية المنزلية وأسواق بيع الدواجن لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور خاصة أن المرض ينشط خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن جميع العينات التى تم سحبها من جميع الطيور التى تقع بقرى المناصرة والديبة والجرابعة غرب بورسعيد والتى تقع أيضا خلال مسار الطيور المهاجرة جاءت سلبية مما يؤكد ٱن الوضع ٱمن وتحت السيطرة.

وأكد عيسى، أن الهيئة تقوم بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة إنفلونزا الطيور من خلال البرامج التوعوية وأخرى للتقصى النشط بالأسواق ومزارع الدواجن والتربية المنزلية والتعامل الصحى السليم بجانب الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين للحفاظ على الثروة الداجنة وسلامة المربين.