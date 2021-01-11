العربية: سهم تويتر يخسر اليوم 5 مليارات دولار بعد تعليق حساب ترامب

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن سهم تويتر يخسر اليوم 5 مليارات دولار من قيمته السوقية بعد تعليق حساب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفى وقت سابق تراجعت أسهم تويتر المدرجة فى ألمانيا بنسبة 8% يوم الاثنين، فى أول يوم تداول بعد أن علقت بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت متأخر من يوم الجمع الماضية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الشركة أن تعليق حساب ترامب، الذى يضم أكثر من 88 مليون متابع، كان بسبب خطر حدوث مزيد من العنف، بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى يوم الأربعاء الماضي.