الصحة البريطانية: وباء كورونا لدينا وصل إلى أسوأ مستوى

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الصحة البريطانية، أن وباء كورونا لدى بريطانيا وصل إلى أسوأ مستوى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه تم توزيع 2.4 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى المملكة المتحدة، وذلك خلال زيارته أحد مراكز التلقيح في جنوب غرب انجلترا.

وقال جونسون - في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "اعتقد أنه تم تلقيح 2 مليون شخص تقريبا، أو تم توزيع 2.4 مليون جرعة من اللقاح".

وأضاف أن 40% من المواطنين البالغين الثمانين عامًا تم تلقيحهم بجرعة واحدة على الأقل، موضحا أنه تم إعطاء اللقاح لـ 23% من المقيمين في دور المسنين في جميع أنحاء البلاد.