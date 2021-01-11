اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة البريطانية: وباء كورونا لدينا وصل إلى أسوأ مستوى

الإثنين، 11 يناير 2021 07:21 م
الصحة البريطانية: وباء كورونا لدينا وصل إلى أسوأ مستوى كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة البريطانية، أن وباء كورونا لدى بريطانيا وصل إلى أسوأ مستوى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه تم توزيع 2.4 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى المملكة المتحدة، وذلك خلال زيارته أحد مراكز التلقيح في جنوب غرب انجلترا.

وقال جونسون - في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "اعتقد أنه تم تلقيح 2 مليون شخص تقريبا، أو تم توزيع 2.4 مليون جرعة من اللقاح".

وأضاف أن 40% من المواطنين البالغين الثمانين عامًا تم تلقيحهم بجرعة واحدة على الأقل، موضحا أنه تم إعطاء اللقاح لـ 23% من المقيمين في دور المسنين في جميع أنحاء البلاد.

 

 


بريطانيا

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا حول العالم.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و12 وفاة والأردن يسجل 1461 إصابة جديدة.. وزير الصحة الكويتى: شفاء 366 حالة والفلبين تسجل 2052 إصابة جديدة.. النمسا تعتمد لقاح "استرازينكا" ضد الفيروس نهاية يناير

الإثنين، 11 يناير 2021 07:11 م

آثار كورونا طويلة المدى تلاحق المصابين بالفيروس.. الصداع والتعب وضبابية الدماغ أهم التوابع.. ضعف الأوعية الدموية يسهم فى تكوين الجلطات بالكلى والكبد.. ومشاكل التركيز وتساقط الشعر أعراض تستمر طوال شهور

الإثنين، 11 يناير 2021 07:00 م

تسجيل 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال

الإثنين، 11 يناير 2021 06:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة