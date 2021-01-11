السعودية: ندعم جهود المبعوث الأممى لإنهاء الأزمة فى اليمن والتوصل لحل شامل

كتب أحمد عرفة

قالت قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل ، إن المملكة العربية السعودية، أكدت خطوة تصنيف واشنطن الحوثي فى اليمن منظمة إرهابية، تنسجم مع مطالب اليمن بتجاوز الميليشيات، ونتطلع أن يسهم ذلك في وضع حد لأعمالها وداعميها، وشدد المملكة على دعمها لجهود المبعوث الأممي لأنهاء الأزمة في اليمن والتوصل لحل شامل.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثيين في اليمن على إنها جماعة إرهابية دولية، قائلا إن الخارجية ستخطر الكونجرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة على تويتر، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".