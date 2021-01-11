اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 05:01 م
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الرئيس الروسى يستضيف أول محادثات بعد الحرب بين زعيمى أذربيجان وأرمينيا

الإثنين، 11 يناير 2021 04:52 م
الرئيس الروسى يستضيف أول محادثات بعد الحرب بين زعيمى أذربيجان وأرمينيا بوتين مع رئيس أذربيجان
رويترز

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 جمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين زعيمى أرمينيا وأذربيجان لأول مرة منذ الحرب التى دارت رحاها بين البلدين العام الماضى على إقليم ناجورنو قرة باج فى محاولة لحل المشكلات التى تهدد بتقويض الاتفاق الذى أنهى الصراع.

 

وكان اتفاق على وقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا فى نوفمبر قد أوقف الصراع الذى استمر ستة أسابيع بين قوات أذربيجان وقوات الأرمن على الجيب الجبلى والمنطقة المحيطة به مما أبقى على مكاسب أذربيجان على الأرض.

 

لكن التوتر استمر مع نشوب وقوع بشكل متقطع واستمرار احتجاز أسرى الحرب لدى الجانبين والخلافات حول كيفية عمل ممر جديد للمواصلات يقطع الإقليم.

 

والإقليم معترف به دوليا كجزء من أراضى أذربيجان لكن الأرمن وكذلك الأذربيجانيين يرون أنه جزء من وطنهم التاريخى وخاض الجانبان حربا أوسع نطاقا فى التسعينيات بسبب الإقليم سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى.

 


بوتين

اذربيجان

أرمينيا

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