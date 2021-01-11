اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استمع لأذان العصر بصوت رائع لنقاش بسيط من أرياف الشرقية.. فيديو

الإثنين، 11 يناير 2021 02:55 م
استمع لأذان العصر بصوت رائع لنقاش بسيط من أرياف الشرقية.. فيديو عم محمد
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أهدى محمد أحمد على عبد الحليم 50 عاما نقاش لديه أربعة أبناء عامل باليومية من أبناء عزبة سمعان 2 التابعة لقرية شيت الهوى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية،  لقراء "اليوم السابع" الآذان بصوته.
 

وقال، من الصغر بحب قراء القرآن الكريم والمبتهلين، وأصبحت أقرأ مع نفسي ولم أجد من يساعدنى أو يضع قدمى على الطريق، اتجهت لمهنة النقاشة من الصغر وسافرت لعدة سنوات للعمل فى دولتى لبيا والأردن فى فترة الثمانينات، وبعدها رجعت إلى مصر و تزوجت ورزقني الله بأربعة أبناء، واتجهت للعمل  فى مهنة النقاشة منذ 30 عام حتى أصيب بأمراض صدرية من تعرضه لرائحة الدهان والبويات، وأنه ظل يحلم برفع الأذان فى الجامع الأزهر" أكثر من مرة لكن لم يوفق  إلى أن جاءت الفرصة عندما، ذهب من قريته إلى القاهرة وطلبت من إمام المسجد أن يرفع الأذان فرفض وعندما سمعه انبهر وسمح لى وبعد رفع الأذان وجدت العشرات يثنوا عليه.

وأردف: أنه يعمل حاليا باليومية ويومه يبدأ من السابعة صباحا حتى الرابعة مساء، وخلال العمل يقوم الانشاد والابتهال وقراءة القرأن، وأنه حلمه أن يصبح مؤذن فى وزارة الأوقاف يرفع الأذان، خاصة بعد معاناته من رائحة الدهان على مدار 30 عاما يتمنى أن يستريح مناشدا وزير الأوقاف.

العم محمد صاحب الصوت الجميل
العم محمد صاحب الصوت الجميل

 

عم محمد
عم محمد

 

العم محمد النقاش
العم محمد النقاش

 

 

 

 

 


آذان العصر

صلاة العصر

القرآن الكريم

العم محمد النقاش

فن الانشاد الدينى

قرية سمعان

شيت الهوى

كفر صقر الشرقية

نقاش الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تعلن خطة لضم 2000 مسجد فى مشروع الأذان الموحد خلال 2021

الأحد، 10 يناير 2021 12:33 م

الهيئة الوطنية تبدأ استقبال نتائج ختام جولات انتخابات البرلمان.. وتتلقى 25 تظلم من مرشحين خاسرين.. ورئيس الهيئة للمواطنين: لا تجعلوا آذاننا محطة للشائعات واجعلوا عيوننا ناظرة للإنجازات.. وإعلان النتيجة الاثنين

الخميس، 10 ديسمبر 2020 12:10 ص

وزيرة الهجرة: مصر عظيمة بأذان مساجدها وأجراس كنائسها

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 10:15 ص

السيدة انتصار السيسى: الطبلاوى والمنشاوى من أفضل المقرئين والحصرى فى الأذان

الخميس، 26 نوفمبر 2020 10:50 م

23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 50 وقتا بالحرم الإبراهيمى أكتوبر الماضى

الأحد، 08 نوفمبر 2020 02:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة