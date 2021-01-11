إصابات كورونا العالمية تتجاوز 89.71 مليون والوفيات مليون و929016

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 89.71 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و929016 وفيات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق - إجمالي الوفيات - عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 372298 22038002

الهند 150999 10450284

البرازيل 202631 8075998

روسيا 61837 3401954

المملكة المتحدة 81431 3072349

فرنسا 67750 2783256

تركيا 22807 2326256

إيطاليا 78755 2276491

إسبانيا 51874 2050360

ألمانيا 40358 1905472

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها - عدد الوفيات - عدد الإصابات ‭‭‭‭‭

السعودية ‭‭363809‬ 6291‬

الأردن ‭ ‭307209‬ ‭‭‭4024‬ ‭