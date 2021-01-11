إصابات كورونا العالمية تتجاوز 89.71 مليون والوفيات مليون و929016

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 89.71 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و929016 وفيات.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق - إجمالي الوفيات - عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 372298 22038002
الهند 150999 10450284
البرازيل 202631 8075998
روسيا 61837 3401954
المملكة المتحدة 81431 3072349
فرنسا 67750 2783256
تركيا 22807 2326256
إيطاليا 78755 2276491
إسبانيا 51874 2050360
ألمانيا 40358 1905472
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها - عدد الوفيات - عدد الإصابات
السعودية 363809 6291
الأردن 307209 4024
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