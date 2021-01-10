اليوم السابع
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25 صورة تكشف إبداع المصريين فى إنجاز محور سمالوط الحر بالمنيا

الأحد، 10 يناير 2021 01:07 م
25 صورة تكشف إبداع المصريين فى إنجاز محور سمالوط الحر بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع، 25 صورة تم التقاطها لمحور سمالوط الحر، تكشف إنجاز المصريين، فى وقت قياسى للمحور والذى أصبح جاهزا للافتتاح .

وتبلغ تكلفة المحور الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، ويشتمل على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبرى أهمها «كوبرى التقاطع مع الطريق الصحراوى الشرقي، كوبرى أعلى نهر النيل، كوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعى الغربي، كوبرى أعلى الطريق الصحراوى الغربي، و17 نفقًا لتفادى التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف .

هذا وسيساهم محور سمالوط فى تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعى غرب المنيا وعدد من المصانع بمنطقة شرق النيل .

صور عن بعد لمحور سمالوط (2)
صور عن بعد لمحور سمالوط (2)

 

صور عن بعد لمحور سمالوط (3)
صور عن بعد لمحور سمالوط (3)

 

صورة تظهر الشكل الجمالى للمحور
صورة تظهر الشكل الجمالى للمحور

 

-صورة من فوق كوبرى سمالوط الحر
-صورة من فوق كوبرى سمالوط الحر

 

طريق محور سمالوط
طريق محور سمالوط

 

محور سمالوط الحر بالمنيا
محور سمالوط الحر بالمنيا

 

محور سمالوط الحر على النيل (1)
محور سمالوط الحر على النيل (1)

 

محور سمالوط الحر على النيل (2)
محور سمالوط الحر على النيل (2)

 

محور سمالوط الحر على النيل (3)
محور سمالوط الحر على النيل (3)

 

محور سمالوط الحر على النيل (4)
محور سمالوط الحر على النيل (4)

 

محور سمالوط الحر على النيل (5)
محور سمالوط الحر على النيل (5)

 

محور سمالوط الحر على النيل (6)
محور سمالوط الحر على النيل (6)

 

محور سمالوط الحر على النيل (8)
محور سمالوط الحر على النيل (8)

 

محور سمالوط الحر على النيل (9)
محور سمالوط الحر على النيل (9)

 

-محور سمالوط
-محور سمالوط

 

الشكل الخارجى لمحور سمالوط
الشكل الخارجى لمحور سمالوط

 

الطريق الأوسط لمحور سمالوط
الطريق الأوسط لمحور سمالوط

 

المحور
المحور

 

-شكل الانوار فوق كوبرى سمالوط الحر
-شكل الانوار فوق كوبرى سمالوط الحر

 

شكل محور سمالوط ليلا (1)
شكل محور سمالوط ليلا (1)

 

شكل محور سمالوط ليلا (2)
شكل محور سمالوط ليلا (2)

 

شكل محور سمالوط ليلا (3)
شكل محور سمالوط ليلا (3)

 

شكل محور سمالوط ليلا (4)
شكل محور سمالوط ليلا (4)

 

شكل محور سمالوط ليلا (5)
شكل محور سمالوط ليلا (5)

 

صور عن بعد لمحور سمالوط (1)
صور عن بعد لمحور سمالوط (1)

 

 


محور سمالوط

وزارة النقل

محافظة المنيا

اخبار المنيا

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