اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يناير 2021 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية بريطانيا يدعو إيران لإطلاق سراح جميع البريطانيين مزدوجى الجنسية

الأحد، 10 يناير 2021 04:33 م
وزير خارجية بريطانيا يدعو إيران لإطلاق سراح جميع البريطانيين مزدوجى الجنسية دومينيك راب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا، إيران لإطلاق سراح جميع البريطانيين مزدوجي الجنسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، "إن النظام الإيراني يستخدم برنامجه النووى لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمى"، داعية المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف لمواجهة التهديدات الإيرانية، وقالت الخارجية في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، "إن إيران لديها التزام قانوني بموجب الاتفاق النووى - الموقع معها في عام 2015 - للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، وبالتالي فإن انتهاك هذه الالتزامات يتجاوز الإجراءات الإيرانية السابقة التي تتعارض مع التزاماتها النووية في الاتفاق".

وشدد البيان على الأهمية الكبيرة لامتثال إيران لهذه الالتزامات، مضيفا أن سياسة حافة الهاوية لن تعزز موقف إيران، بل ستؤدي، بدلا من ذلك، إلى مزيد من العزلة والضغط عليها.


بريطانيا

ايران

دومينيك راب

ازمه ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة