وزير خارجية بريطانيا يدعو إيران لإطلاق سراح جميع البريطانيين مزدوجى الجنسية

كتب أحمد عرفة

دعا دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا، إيران لإطلاق سراح جميع البريطانيين مزدوجي الجنسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، "إن النظام الإيراني يستخدم برنامجه النووى لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمى"، داعية المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف لمواجهة التهديدات الإيرانية، وقالت الخارجية في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، "إن إيران لديها التزام قانوني بموجب الاتفاق النووى - الموقع معها في عام 2015 - للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، وبالتالي فإن انتهاك هذه الالتزامات يتجاوز الإجراءات الإيرانية السابقة التي تتعارض مع التزاماتها النووية في الاتفاق".

وشدد البيان على الأهمية الكبيرة لامتثال إيران لهذه الالتزامات، مضيفا أن سياسة حافة الهاوية لن تعزز موقف إيران، بل ستؤدي، بدلا من ذلك، إلى مزيد من العزلة والضغط عليها.