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نزع 1567 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة فى اليمن خلال أول أسبوع من يناير

الأحد، 10 يناير 2021 11:28 م
نزع 1567 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة فى اليمن خلال أول أسبوع من يناير الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أعلن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد، أنه تمكن من نزع 1567 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الألغام التي تم تفكيكها شملت 201 لغم مضاد للأفراد، و 130 لغما مضادا للدبابات، و1.217 ذخيرة غير متفجرة و19 عبوة ناسفة، كما بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 210.072 لغما زرعتها جماعة الحوثي في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.

 

وفى وقت سابق كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ميليشيات الحوثي في اليمن، تمارس انتهاكات بحق مختطفين في سجونها، مشدّدًا على ضرورة بذل أقصى الجهود لوضع حد لتلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها .

 

وقال المرصد - في تقرير أصدره اليوم، بعنوان "تمنيت الموت" وأوردته قناة العربية الإخبارية - إن الاعتداءات الحوثية بأنواعها والإهانات وتهديد أهالي المعتقلين جزء رئيسي من أدوات التعذيب ، حيث تناول التقرير، الذي جاء في نحو 40 صفحة، أساليب الاختطاف وأشكال التعذيب غير القانونية التي تنتهجها جماعة الحوثي، وكشف مواقع سرية تستخدمها الجماعة لاحتجاز وتعذيب المدنيين بمناطق سيطرتها في عدة محافظات يمنية .

 


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