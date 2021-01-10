مياه المنيا: تفعيل منظومة التعليم الالكترونى E Learening أبرز إنجازات 2020

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة رفع كفاءة العنصر البشرى، فإن الإدارة العامة للتدريب بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة نجحت فى تفعيل منظومة التعليم الالكترونىE Learening بمركز تدريب الشركة وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتى تأتى ضمن برامج التحول الرقمى والرقمنة الإدارية حيث تم تدريب 1102 متدرب من داخل الشركة وخارجها خلال عام 2020.

وأضاف الشهاوى، أنه تم تنفيذ عدد 96 برنامجا تدريبيا لـ324 متدربا بنظام الـ"أون لاين" بالإضافة إلى 43 برنامجا تدريبيا لعدد 778 متدربا بقاعات الشركة.

ونوه إلى أن الشركة كان لها السبق فى العمل بدورات التحول الرقمى والرقمنه الادارية على مستوى الشركات التابعة بالتعاون مع الشركة القابضة وتفعيل منظومة التعليم الإلكترونىE Learening بمركز تدريب الشركة والعمل بها.

كما تم تزويد مركز التدريب بعدد (2) قاعة تدريبE Learning للعمل بهم من خلال منظومة التعلم عن بعد ؛ وشاركت الشركة القابضة فى تنفيذ برامج الخطة الإقليمية، وذلك مع الشركات التابعة واستثمار ذلك باستبدال الخبرات بين العاملين بالشركات الشقيقة كما تم عمل دورات لغة انجليزية للعاملين بالشركة مستوى تمهيدى ومستوى متقدم، وتم التعاقد مع اكاديمية السادات للعلوم الإدارية لمنح العاملين ماجستير إدارة الأعمال M B A، وتم تفعيل التدريب الميدانى بالمحطات بمشاركة المتدربين والاهتمام بالجانب الفنى بالشركة.

وفى مجال المشاركة المجتمعية تم تنفيذ تدريبات لطلبة الجامعات (التدريب الصيفى ) حسب تخصصاتهم لتأهيلهم لسوق العمل، كما تم التعاون مع المدارس الفنية وتدريب طلاب الشهادات الفنية بمركز تدريب الشركة لزيادة خبراتهم العملية .

وتم تكريم الإدارة العامة للتدريب من قبل الشركة القابضة وتقديم درع التميز للسيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتميز مركز التديب عن العام المالى السابق .