اليوم السابع
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مقتل 11 شخص وإصابة 18 أخرين فى انهيارين أرضيين بإندونيسيا

الأحد، 10 يناير 2021 07:55 ص
مقتل 11 شخص وإصابة 18 أخرين فى انهيارين أرضيين بإندونيسيا انهيار ارضى
كتب : أحمد علوى

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قال المجلس الوطني لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الأحد إن انهيارين أرضيين نتيجة الأمطار الغزيرة في غرب البلاد أسفرا عن مقتل 11 وإصابة 18 آخرين.

وقال متحدث باسم المجلس إن الانهيارين وقعا في جاوة الغربية على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة جاكرتا أمس السبت.

وأضاف "الانهيار الأرضي الأول نتج عن هطول الأمطار الغزيرة وعدم استقرار حالة التربة. وقع الانهيار الأرضي الذي تلاه بينما كان الضباط لا يزالون يقومون بإجلاء الضحايا حول منطقة الانهيار الأرضي الأول".

وأشار إلى أن حصيلة القتلى كانت أولية حتى صباح اليوم الأحد، وقال إن الأمطار والعواصف الرعدية المحتملة قد تعرقل جهود الإنقاذ.


اندونيسيا

الامطار فى اندونيسيا

انهيار ارضى فى اندونيسيا

اخبار العالم

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