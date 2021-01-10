مدينة الطود تغلق مزلقان أرمنت 12 ساعة غدا لأعمال الصيانة الميكانيكية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هندسة السكة الحديد بقسم الأقصر، اليوم الأحد، عن غلق مزلقان ارمنت بمركز الطود لمدة 12 ساعة من الغد الاثنين الموافق 11/1/2021 من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثامنة مساء بنفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة الميكانيكية للمزلقان، على أن يتم العبور من الناحية البحرية بمزلقان نجع الجسور، ومن الناحية القبلية بمزلقان العديسات.

وفى نفس السياق التقي الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، بعدد من المسئولين لتنفيذ الصرف الصحي بالطود المهندس رفيق فهمي كبير مهندسي التنفيذ، والمهندس هيثم احمد عبد الرحيم مهندس تنفيذ كهروميكانيكا، والمهندس عبد الله بكري دردير مهندس تنفيذ مدني، وتم الوقوف علي مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى بمدينة الطود، واستئناف الأعمال بالمحطات الخمسة، والموقف التنفيذي الإنشائي لمحطة مياه الشرب المدمجة الجديدة بالطود، ودفع الأعمال بمحطات الصرف الصحي الخمسة بمدينة الطود .

كما تناول اللقاء الإنجازات التي تمت بنسبة 95% لمحطة المعالجة بالعديسات بحري ومتابعة تنفيذ الملاحظات مع الشركة المنفذة، والبدء في أعمال التجارب والتشغيل، لبدء دخولها الخدمة بشكل رسمى لحل مشاكل الصرف الصحى بمركز الطود، حيث حضر اللقاء كل من النجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بالطود، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك لبحث آخر التطورات في اعمال محطات الصرف الصحى بمدينة الطود لمحطة نجع مكي ومحطة نجع العمدة ومحطة ابو حروقه ومحطة حسين حسن ومحطة ابو مسلم.

وكان قد قاد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته اللواء محمد يحيى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والنائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، جولة لتفقد محطتين أم غرباب لمياه الشرب بقرية العديسات بحري، وذلك لمتابعة أعمال التطهير حول مآخذ المياه للمحطة كحل مؤقت لحين الانتهاء من دراسة الحلول المستديمة لحل المشكلة.