محافظ كفر الشيخ يعلن رفع كفاءة المحولات الكهربائية بتكلفة 5 ملايين جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد تنفيذ خطة عاجلة، لرفع كفاءة الإنارة والمحولات، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية 5 ملايين و77 ألف جنيه، وذلك سعيا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها، وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين.

وأوضح اللواء جمال نورالدين، أنه جارى تنفيذ خطة رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى والتى شملت "رفع كفاءة قدرات المحولات بمركز ومدينة بيلا بتكلفة استثمارية بلغت 2 مليون و857 ألف جنيه وتضمنت تكبير قدرات « 18 » محولا بالمدينة، وتم تكبير 6 محولات بإبشان بسلسلة الشونة، كذا تكبير قدرات 6 محولات بالجرايدة بسلسلة المنشية القديمة، بالإضافة إلى تكبير قدرات 7 محولات فوده سلطان، وتم رفع كفاءة قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال بمركز ومدينة الرياض بتكلفة استثمارية 708 آلاف جنيه وشملت تكبير قدرات 7 محولات بسلسلة الخريجين 3 .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 512 ألف جنيه وتضمنت تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة كوم الدهب، وتكبير قدرات 5 محولات بسلسلة البحرى بالقصابى، بالإضافة إلى رفع كفاءة قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال بمركز ومدينة قلين بتكلفة مالية مليون جنيه لتكبير قدرات 10 محولات بسلاسل شبراطو البحرى، وبالنكومة، وذلك لتدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الاحمال عن المحولات القائمة.

وشدد اللواء جمال نورالدين، على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد.