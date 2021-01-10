محافظ قنا يكرم النماذج المشرفة من كبار السن بمدينة قوص.. صور

قنا صابر سعيد

فى إطار احتفالات محافظة قنا باليوم العالمى لكبار السن قام اللواء اشرف الداودى بتكريم عدد من النماذج المشرفة من كبار السن بمدينة قوص، وذلك فى حضور كل من حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والعميد خالد فوزى رئيس مجلس مدينة قوص ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة .

وقام الدوادى، بتكريم كل من سيد عباس وحسين عيسى وذلك بمنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالى وذلك نظرا لتقديسهما لقيمة العمل رغم كبر سنهما فلم يمنعهما التقدم فى السن على مواصلة مسيرة العطاء.

وقدم محافظ قنا تحية إعزاز وتقدير لهما مؤكدا حرص المحافظة على تكريم كافة النماذج الايجابية لاسيما الخاصة بكبار السن وذلك ايمانا منها بأهمية الاستفادة من جهودهم ونقل خبراتهم فى الحياة سواء المهنية او العملية إلى الأجيال القادمة بما يخدم المجتمع مؤكدا على بذل المزيد من الاهتمام وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم .