محافظ المنيا يحيل رئيس حى جنوب سمالوط وفنى التنظيم للتحقيق

المنيا - حسن عبد الغفار

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، إحالة كل من رئيس حي جنوب سمالوط وفني التنظيم بالحي، للشئون القانونية للتحقيق، بسبب التقاعس في تنفيذ المهام الموكلة إليهما وعدم مواجهة أعمال البناء والتي شرع الأهالي فيها بالطريق الدائري بمركز سمالوط.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، أجراها المحافظ، لمتابعة مستوى عدد من الخدمات بمركز سمالوط، رافقه فيها المهندس محمد سيد رئيس المركز.

وأصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء، ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتابع المحافظ خلال جولته الاصلاحات الجاري تنفيذها في خط الصرف الصحي بشارع الصفصافة، والذي تسبب في انقطاع المياه عن مدينة سمالوط، حيث وجه المحافظ بالإسراع في انجاز الأعمال ورد الشيء لأصله، وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرع شركة مياه الشرب بسمالوط، والوحدة المحلية، مع تحديد وتوضيح مسار الخط لتجنب أي عطل، وحتى يتسنى للشركة المنفذة لأعمال الرصف استكمال الأعمال من رصف وتمهيد للشارع لخدمة الأهالي.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق عرب الزينة، بدءاً من كوبري الشريعي إلي اتجاه مستشفى جراحات اليوم الواحد، مشدداً على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم أهالي سمالوط والمترددين علي المستشفى.

وشدد المحافظ على سرعة استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، ووجه المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، وطالب ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.