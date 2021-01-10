محافظا البحيرة والقليوبية يؤديان صلاة الجنازة على الدكتور حمدى الطباخ

البحيرة ناصر جودة

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة الجنازة على الفقيد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وذلك بمسقط رأسه بقرية بسنتواى بمركز أبو حمص والذى وافته المنية مساء السبت 9 يناير.

كما قدما واجب العزاء لأسرة الفقيد ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشهد صلاة الجنازة بساحة مركز شباب بسنتواى وتشييع الفقيد:- القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.







