اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 07:46 م
خالد صلاح
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لبنان يسجل 3743 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 10 يناير 2021 07:31 م
لبنان يسجل 3743 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 219 ألفا و 296 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم الأحد - إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1606 حالات، في حين يرقد 559 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 165 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.
وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 23931 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.


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