قصة مأساوية.. تفاصيل ربط أم لنجلها بحبل فى شجرة بالشرقية منذ 15 عاما.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

"من الحب ما قتل"، تلك هي ملخص مأساة سيدة من محافظة الشرقية، تضطر لربط نجلها الشاب المعاق في شجرة بحبل طول اليوم منذ 15 عاما، من شدة الخوف عليه، ففي قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس، تضطر أم إلى ربط نجلها المعاق ذهنيا، بحبل يوميا في الشجرة، خشية أن يتعرض لأى مكروه أو يتغيب عن القرية، وذلك منذ إنفصالها عن زوجها بسبب إنجاب طفل معاق، بحسب ما أكده الأهالى.

وقال أحد أهالى القرية لـ"اليوم السابع"، إن الأم و تدعي " ثريا. ك " والدة الشاب السيد 28 سنة، إنفصلت عن زوجها منذ سنوات طويلة ولم تنجب غيره وتعيش مع والديها وتعمل عاملة زراعية، وتقوم بربط نجلها بحبل قوي في شجرة كافور بالقرب من المقابر ويجلس طوال اليوم بغرض الترويح عنه خلال وقت إنشغالها بالعمل، ويعودان في المساء للمنزل، خشية أن يخرج من القرية ويضل الطريق .

ووثق سامح عطية صور ومقطع فيديو واقعة رابط الشاب المعاق ذهنيا في الشجرة بحالة يرثى لها، مما أثار حالة من الغضب علي مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب المخاطر النفسية والصحية التي قد يتعرض لها الشاب جراء توثيقه بحبل في شجرة بشكل غير أدمى، مناشدين بضرورة تحرك الجهات المعنية والتضامن الاجتماعي لإنقاذه .

من جانبه أفاد مصدر أمني بمركز شرطة فاقوس، أنه تم إستدعاء " ثريا .ك "، والدة الشاب السيد 28 سنه معاق ذهنيا، لإستماع أقوالها بشأن واقعة ربطها لنجلها بالشجرة يوميا منذ 15 عاما بشكل غير أدمى وتولت التحقيقات فى الواقعة .

الشاب سيد خلال تناوله الطعام

الشاب سيد بجوار الشجرة

الحبل المربوط فى الشجرة