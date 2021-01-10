عملية قسطرة لإنقاذ حياة مصاب بفيروس كورونا محتجز بمستشفى الأحرار بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق، أنه تحت إشراف الدكتورة رحاب العشرى رئيس قسم القلب والأوعية الدموية قام فريق العمل المتميز بقسم القلب والقسطرة، بإنقاذ حياة مصاب بفيروس كورونا يعانى من جلطة حادة بالشريان التاجى بالقلب بعناية القلب حيث قام الأطباء على الفور بعمل قسطرة تشخيصية وعلاجية مع تركيب دعامات للمريض .

وأضافت مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق فى بيان لها، أن الفريق يتضمن الدكتور محمد زايد أخصائي القلب والقسطرة بمشاركة أطباء قسم القلب ، الدكتور محمود رمضان والدكتور أميرة السيد ومستر محمود السيد فنى القسطرة ومس منى كامل .

وكانت خصصت محافظة الشرقية، خمسة مستشفيات عزل حالات فيروس كورونا، وهي الصدر و الحميات بالزقازيق، وطوارئ فاقوس وأبو حماد المركزي، بالإضافة إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وجهزت المستشفيات بكوادر طبية مدربة وتجهيزات طبية لتقديم الخدمة للمرضى طبقا لبرتوكول وزارة الصحة .

وكان تم تحديد أيام السبت والأحد والإثنين والأربعاء استقبال بمستفيات جامعة الزقازيق ويومي الجمعة الثلاثاء استقبال بمستشفى الزقازيق العام ويومي الثلاثاء والخميس استقبال بمستشفى التأمين الصحي (المبرة) ويوم الخميس استقبال بمستشفى القنايات ، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة للحوادث والطوارئ.

وهناك تنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعلىمي ومرفق الأسعاف لتوجيه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورورنا وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية .