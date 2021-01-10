اليوم السابع
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عمدة واشنطن: طلبنا تعزيزات أمنية تحسبا لاضطرابات قبل التنصيب وبعده

الأحد، 10 يناير 2021 08:31 م
عمدة واشنطن: طلبنا تعزيزات أمنية تحسبا لاضطرابات قبل التنصيب وبعده عمده واشنطن
كتب أحمد عرفة

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قالت موريل باوسر عمدة واشنطن، إنها طلبت من الحكومة الفدرالية تعزيزات أمنية إضافية تحسبا لمزيد من الاضطرابات قبل تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا وبعده، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: قد نصوت على محاكمة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أو الأربعاء، وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة دونالد ترامب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا.

وتابع زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.


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