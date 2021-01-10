ضبط زيت جوز الهند منتهى الصلاحية بمخزن بحى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية للتأكد من سلامتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها محمد عوض وكيل مديرية التموين وقادها محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية وصابر الليلى رئيسا للحملة، وإبراهيم المياح وداليا العطوى وهانى شاكر من كبار مفتشى التموين الرقابة التجارية من ضبط 250 كم من زيت جوز الهند المكرر غذائى غير المهدرج منتهى الصلاحية داخل ٱحد المخازن بحى الضواحى قبل استخدامه فى تجهيز الحلويات الشرقية.

وبفحص المضبوطات تبين انتهاء صلاحياتها ، حيث كان مدون عليها انتاج سبتمبر 2018 انتهاء مارس 2020 لسنة بالمخالفة لأحكام القانون 281 لسنة 94 الخاص بالغش والتدليس.

كما تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر لعدد من محلات الملابس الجاهزة لقيامهم بعمل كازيون بدون الحصول على تصريح خاص من الجهات الرسمية بالمخالفة لأحكام القانون 100 لسنة 57 الخاص بالبيوع التجارية .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم رقم 123لسنة 2021 جنح الضواحى والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .