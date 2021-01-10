سحر شاكر: إصابة الأطفال بكورونا فى الموجة الثانية أعلى كثيرا من الموجة الأولى

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة سحر شاكر، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ارتفعت فى الموجة الثانية، على خلاف ما كان عليه الوضع خلال الموجة الأولى، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تحور الفيروس، وتابعت:"إصابة الأطفال بكورونا فى الموجة الثانية أعلى كثيراً من الموجة الأولى".

وأضافت "سحر شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، والمذاع عبر القناة الأولى، أن واقع الإصابة فى الأطفال تكون أكثر شراسة على المصابين نظراً لعدم اكتمال الجهاز المناعى لدى الأطفال، لافتاً إلى أن الفارق بين أعراض إصابة الأطفال بكورونا عن الإنفلونزا تكون الأعراض أكثر قوة عليهم حال إصابتهم بـ"كوفيد19"، وتابعت:"درجة الحرارة ترتفع بقوة وحالة الإعياء تكون شديدة وهذه اعراض أقوى من الإصابة بالإنفلونزا".