اليمن: ميليشيات الحوثى تواصل ارتكاب جرائم إبادة ضد أبناء قرية الحيمة فى تعز

كتب أحمد عرفة

أكد معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى أن ميليشيات الحوثى تواصل ارتكاب جرائم إبادة ضد أبناء قرية الحيمة فى تعز، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أنشأت ميليشيات الحوثى ورشة، بإشراف خبراء إيرانيين، لتجهيز وتفخيخ القوارب بالساحل الجنوبى للبحر الأحمر، شمال محافظة الحديدة، غربى اليمن، وذكر المركز الإعلامى للقوات المشتركة فى الساحل الغربى - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - أن الورشة تم تنظيمها فى منطقة مغلقة، إلى الشمال من مدينة "اللحية" فى مرسى للقوارب فى منطقة "العلوى"، بمحافظة الحديدة.

وأضاف المركز أن الورشة تستخدم كمركز لصيانة وتجهيز القوارب المفخخة، بالإضافة إلى أغراض عسكرية بحرية أخرى، علاوة على استحداثات واستخدامات مشابهة فى مواقع على جبل الملح فى الجهة الداخلية المقابلة للساحل.