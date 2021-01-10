الصحة الكويتية تتسلح بـ 6 خطوط دفاعية لمواجهة فيروس كورونا المتحوّر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة الراي الكويتية، إنه بموازاة ظهور ورصد بعض السلالات الجديدة من فيروس «كورونا» في بعض دول العالم، تتسلح وزارة الصحة الكويتية بعدد من الخطوط الدفاعية والإجراءات الاحترازية والخطوات الاستبقية لمنع دخول هذه التحورات إلى الكويت.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«الراي» إلى «6 من أبرز هذه الخطوط، وأولها استمرار حظر السفر المباشر من وإلى الدول عالية المخاطر والتي وصلت إلى 35 دولة مع استمرار تقييم الحالة الوبائية والأمن الصحي العالمي وفق البيانات التي توافرها دول العالم، أو عبر البيانات المتوافرة لدى المنظمات الدولية.

أما خط الدفاع الثاني، فيتمثل بضرورة الحصول على شهادة الـ (PCR) لجميع الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي قبل الصعود للطائرة، ويرتبط به خط الدفاع الثالث عبر إجراء فحص الـ (PCR) لجميع الركاب أيضاً، من قبل طواقم الوزارة الطبية المتواجدة في المطار، فيما يرتبط أيضاً خط الدفاع الرابع بالثاني والثالث، ويتمثل بإعادة الفحص للمسافرين القادمين من الخارج بعد 7 أيام (عينة عشوائية)».

ووفق المصادر، فإن «خط الدفاع الخامس يتمثل بالحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً لجميع القادمين من الخارج وفقاً لأفضل التوصيات العالمية والبروتوكولات الصحية في هذا الخصوص».

وكشفت المصادر، عن أن «خط الدفاع السادس، وهو الأهم في هذه المرحلة، يتمثل بإجراء تخطيط جيني للفيروس للمسحات الإيجابية للقادمين من المملكة المتحدة، قبل تعليق الرحلات التجارية المباشرة بتاريخ 6 يناير الجاري».

وأوضحت في هذا السياق أن «التخطيط الجيني للفيروس يتم إجراؤه بنسبة 100 في المئة للمسحات الإيجابية، ويمتد أيضاً ليشمل بعض عينات المسحات، سواء التي تجرى في المستشفيات أو في حملات المسح العشوائي»، مشيرة إلى أن «فريقاً مختصاً بالتحليل والتخطيط الجيني للفيروس يتابع على مدار الساعة أي مستجدات في هذا الشأن».

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح «استئناف استقبال الدفعات الجديدة للقاح كوفيد-19 مع بداية الأسبوع»، مبيناً أنها «ستكون متتابعة خلال الأشهر المقبلة حتى تعم الفائدة منه على جميع المواطنين والمقيمين».