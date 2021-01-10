الصحة البريطانية: الوضع الصحي سيئ جدا.. وتوقعات بتطعيم 200 ألف مواطن يوميا

كتب سمير حسنى

وصف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الوضع الصحى فى المملكة المتحدة بالسيئ جدا، بعد التزايد الكبير فى إصابات فيروس كورونا، وقال "هوك": الوضع الصحي في البلاد سيئ للغاية، متوقعا تطعيم 200 ألف مواطن في اليوم.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن أحد أعضاء اللجنة الاستشارية للحكومة البريطانية حذر من أن تطبيق الإغلاق فى المملكة المتحدة "متساهل للغاية" للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وأن هناك حاجة لفرض قيود صارمة مثل تلك التى شوهدت فى مارس ضرورية لخفض معدلات الإصابة.

وقالت سوزان ميتشي، التى تجلس فى المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة، لبى بى سى راديو 4 إن الجمع بين فصل الشتاء والمتغير سريع الانتشار يعنى ضرورة وجود قواعد أكثر صرامة.

وحذرت ميتشي: "يمكنك وضع هذين الأمرين معًا، جنبًا إلى جنب مع وجود هيئة الخدمات الصحية فى أزمة، يجب أن يكون لدينا إغلاق أكثر صرامة وليس أقل صرامة مما كنا عليه فى مارس".

جاء ذلك بعد، أن أعلن عمدة لندن صادق خان "حادثة كبيرة" فى العاصمة بسبب الضغط على هيئة الخدمات الصحية بسبب كورونا.

أشارت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية، هذا الأسبوع إلى أن ما يصل إلى واحد من كل 30 من سكان لندن مصاب بالفيروس، بينما كان هناك أكثر من 7000 شخص فى المستشفى مصابين بـ كوفيد-19 ، حتى يوم الجمعة.

تم الإبلاغ عن 2373 حالة إصابة بالفيروس أخرى فى ويلز، ليرتفع العدد الإجمالى للحالات فى البلاد إلى 168.094 حالة.