وأضاف الرئيس الإندونيسي قائلا "نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الضحايا.. ونصلى معا من أجل العثور على الضحايا".. مشيرا إلى أنه طلب من اللجنة الوطنية لسلامة النقل بإجراء تحقيق في الحادث.

وكانت الطائرة من طراز "بوينج 737-500" والتي كانت تحمل على متنها 62 شخصا وفي طريقها إلى مدينة "بونتياناك" عاصمة إقليم "كاليمنتان" قد اختفت من على شاشات الرادار وذلك بعد مرور 4 دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وعثر غواصون من البحرية الإندونيسية - في وقت سابق اليوم الأحد، فى المياه قرب العاصمة جاكرتا على حطام من الطائرة أثناء عملية بحث وإنقاذ في بحر جاوة بالقرب من جزيرة لانكانج.

