الأمم المتحدة: رسم خرائط للشعاب المرجانية بالأقمار الصناعية

كتبت - هند المغربي

أفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدأ في دعم خطة موسعه لاستخدام صور الأقمار الصناعية لبناء صورة عالمية للشعاب المرجانية، من أجل فهم أفضل لكيفية حمايتها من ارتفاع درجة حرارة البحار الناجم عن تغير المناخ.

ولفتت المنظمة الأممية الشعاب المرجانية ضرورية للتنوع البيولوجي للمحيطات، إنها ترعى حوالي ربع جميع الأنواع البحرية وتوفر الغذاء وسبل العيش لما لا يقل عن مليار شخص حول العالم.

وأكدت المنظمة الأممية، أنه مع ذلك فإن التلوث والصيد الجائر واحترار المحيطات تعرض وجودها ذاته للخطر، ومن المأمول أنه من خلال رسم خرائط شاملة للكائنات المهددة بالانقراض، يمكن تخفيف الضرر في المستقبل.