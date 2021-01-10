الأردن يسجل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 307 آلاف و209 حالات.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4024 حالة.
وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 1802 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 288 ألفا و785 حالة.
الأردن يسجل 1250 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 10 يناير 2021 05:38 م
كورونا فى الأردن - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 307 آلاف و209 حالات.
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