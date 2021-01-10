استئصال ورم كبير بالمبيض لطفلة مصابة بالكورونا بمستشفى المنصورة الدولى

الدقهلية شريف الديب

اعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبى فى استئصال ورم ضخم بالمبيض لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما، كانت تعانى من ألم شديد أسفل البطن، وتعانى من اعراض فيروس كورونا المستجد، كما أنها مريضة سكر وبالفحص تبين وجود ورم كبير بالمبيض حجمه يصل إلى 15 سم، مما أدى إلى تضخم والتواء بالمبيض الأيسر الذى بدوره أدى إلى عدم وصول الدم للمبيض وحدوث غرغرينة.

وتمكن الفريق الطبى من إجراء جراحة عاجلة واستئصال الورم الضخم، وأدخلت المريضة لقسم العزل بالمستشفى وهى الآن بصحة جيدة كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم.