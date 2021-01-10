طهران (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الإيرانى سعيد نمكي اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بسلاسة فيروس كورونا البريطانية الجديدة فى البلاد، وقال نمكي ـ في اجتماع بمقر مكافحة كورونا بمحافظة مازندران شمالي البلاد، وفقا لوكالة أنباء (ارنا) الإيرانية، اليوم الأحد ـ "إن الإصابات لعائلة إيرانية كانت تعيش في دولة أوروبية ووصلت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي".. مضيفا أنه "على الرغم من أنهم أجروا اختبارا للفيروس في البلد الذي جاءوا منه، إلا أنه بعد دخولهم الى إيران، تم اختبارهم وبناء على المعلومات المقدمة إلى وزارة الصحة اليوم فإن نتائج اختباراتهم كانت إيجابية ومصابون بفيروس كورونا من النوع المتحور البريطاني".