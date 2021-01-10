وتابع الوزير بالقول "إن الفيروس البريطاني المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية، مضيفا "وضعنا قيودا على دخول الأشخاص من هذه الدول إلى إيران".
وفيما يخص إنتاج اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا، أكد نمكي أن اللقاح سينتج بكميات كبيرة خلال الربيع المقبل وسيكون متاحا للجميع، مضيفا أن الاختبار البشري لهذا اللقاح تم بنجاح في المرحلة الأولى دون أي آثار جانبية، ويجري حاليا إجراء المرحلتين الثانية والثالثة من اختبار اللقاح الإيراني.
يذكر أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.