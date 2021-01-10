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إحصاء لرويترز: إصابات كورونا عالميا تخطت الـ89 مليون نسمة ونحو مليون و918 ألف وفاة

الأحد، 10 يناير 2021 08:00 ص
إحصاء لرويترز: إصابات كورونا عالميا تخطت الـ89 مليون نسمة ونحو مليون و918 ألف وفاة فيروس كورونا
كتب : أحمد علوى

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 89.03 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و917902 وفاة.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يذكر أن تقرير صادر عن مدرسة لندن للصحة والطب، كشف عن وجود سلالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصفها بالسلالة الخارقة التي تتميز بخطورتها عن نظيرتها التي ظهرت مؤخرًا بجنوب أفريقيا، والتي تسهم في ارتفاع معدلات الإصابات من جديدة داخل البلاد، طبقًا لما ورد في موقع webmd.


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