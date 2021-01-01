سيد فهيم موهبة شعرية أنشدت له العالمية الزهراء لايق فرقة المرعشلى.. صور

الشرقية - فتحية الديب

الشعر هو ذلك الكلام الموزون لحناً، العذب لغة لا يتقنه إلا قلة قليلة حباها الله بهذه الموهبة الفذة، فالشعراء الحقيقيون قليلون فى هذه الحياة، فالشعر هو كالمرآة يعكس واقع حياتنا، إننا نجد بالشعر ترجمة لكل الأحاسيس، وفى هذا التقرير نقدم موهبة شعرية لشاب من أبناء الريف، ترجم بكلماته أعمق المعانى الجميلة عن حب الوطن والمدح فى حب رسول الله وآل البيت، وأنشدت له كبار الفرق الدينية منها فرقة المرعشلى، والعالمية "الزهراء لايق".

"سيد فهيم" البالغ من العمر 42 عاما من أبناء عزبة "محمد عبد الله" التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بدأ كتابة الشعر فى عمر الثالثة عشر عندما كان طالبا بالصف الثانى الإعدادى، مخالفا كل التوقعات ومتحديا أنماط الحياة، وحصل على المركز الأول عامين على التوالى فى مسابقة الشعر على مستوى المحافظة فى قطاع المعاهد الأزهرية فى الإعدادية، وبرع فى مرحلة الثانوية، حيث كتب فى كافة المجالات نشأته وسط الطين والحقول فى أعمال الريف ساهمت كثيرا فى وجدانه وتنمية موهبته، ويحب "فيهم" كثيرا الخال عبد الرحمن الأبنودى، وأحمد فؤاد نجم، ومن الجيل الحالى أيمن بهجت قمر وعمر طاهر.

تعددت أعمال "فهيم" الشعرية ثم تدرج بالكتابة الشعرية ليصبح شاعرا متقنا للكتابة بالوزن والقافية، بدأ منذ عامين التجهيز لديوانه الأول "أمنه" مع إحدى دور النشر، وذاع صيته فى مجال الإنشاد فكتب لكبار الفرق الدينية منها أنشودة "صحبتك بنور النبي" لفرقة المرعشلى، ومؤخرا قامت الطالبة "الزهراء لايق" الأولى عالميا فى قراءة القرآن الكريم، بإنشادها من جديد، ويسجل حاليا أنشودة "سيدنا النبى حنين" لفرقة نور النبى، وله تجربة مسرح مع مسرحية المولوية، ثم توالت أعماله.

وبدأ أعماله مع المنشدة "الزهراء لايق" أنشودتين على "شباك النبى" و"عدنانى" التى قاربت على مليون مشاهدة، ثم أنشودة "يوم ميلاد الهادى أحمد" للمنشدة إيمان أبو العلا، وأنشودة" أعظم صبى" للمنشدة "هبة سالم".

ومن كلمات أنشودة "عدناني" التى أنشدتها له الزهراء لايق، بمناسبة مولد رسول الله صل الله عليه وسلم

"على العرش إسمه رسولنا ورسمه واللى رسم نقشه مولاه أدم أعظم خلق الخالق أول روح من صنع الله لما رآه وقراه استبشر قال يا سعده اللى يلقاه والكرسى واللوح والقلم فيهم سر رسول الله، عدنانى عالى النسب اسمه حبيب الله نور الإله طهره وأدبه ورباه، جبل الذنوب دا أيه أجلت توبتك ليه تقدر تتوب من الذنب لما تصلى عليه، يا شافى كل عليل واقف بنادى ذليل قاللى دواك طه. صلى عليه فى الليل، شايل هموم حيران تاه عن دواه ندمان دوا الهموم معلوم صلى على العدنان (عدناني(

كما أنشدت له الزهراء أنشودة (صبحتك بنور النبي)

"صلينا ع النبى الهادى الأمين سيدنا النبى جد الحسن جد الحسين من نور جمال النبى انشق القمر نصفين قال فين اروح يا نبى من نور جمالك فين، صبحتك بنور النبى مسيتك بآل البيت مزادش فى هواك مطلبى وعند الحبيب صليت والنظرة من العدنان بتخلى الحبيب هيمان ياسر الوجود يا طه أنا جى وحياتى متاهة أتعلق بنور النبى واتعطر بآل البيت..كفكفت دمع الحنين عند المقام كفيت ونادانى نور النبى شربت ما استكفيت لأفرش ورود الحب وأزرعها فى الروضة دا العشق فيك يا نبى صلوات ومفروضه الشوق وصاب قلبى فجيت أقول حنيت وأنا يعنى أيه ذنبى غير حب آل البيت"

وقصيدة " صباحك مصري"

"فؤادى بيهمس يصونك ويِخلص صَباحكم مِـشمّس مــــُذكر مـَـؤنث بلــــــدنا دى تهوس بتقلع وتِـغرس وتُحـــــصد وتُدرس وتَـاكل وتهرس وجـــــــوهكم بريئه ونِـيلكم مُقدس خـَـــضاركم مَجنس بيبهج ويرقص وقــــعدتكوا حلوه وكلامكم ملــمس وصَـــــلى ع إللى هــــــــــدانا وأسس تصبــّح تغـــــــمس بفولها المـــدمس وعيشنا بيغطس مــلدّن مَـــحمّص وقــهوه عتيقه وخمـــــسينه واحبس وراحتك فى حـــارتك تمـــدد تكرفس تنادى لـــصبحى تزعـــــق تَهــــــيّص وتغمز لفتــحى من الضحك يَفطس ونذكر نبيــــــــنا الهـُـــــمام الــمُخلّص مـــــــــــدد يا دســوقى ونــظره تِونّس تحلــــــــــــى يا امــــــى أحلى وأكبس هريــــسه ومشــــبك بطـاطا وترمس وثوبيا وبــــــــوظه أرتب أو أعــــــــكس وقــــدام عتـــبها حبـــــــــيبتى بتكّنس هَعــــــــــــدى وكأن الخطاوى بتخلص وهـَـــــرمى سلامى وبعــديها هَخرس ولو تبتــسملى فى حــيطه راح ألبس رُمـــوشها سِــــــــيوفى عُيونها بتنعس فؤادى عشـــــــقها حَــــــبسها وتربس ماشـــــالله عليــــكى بشـــوفك بهلوس بلدنا دى تهـــــــــــــــوس بمينا بأحمس هنــــــبنى هتعــــــــــــلى نكسل تتيس بتنــــكت عــــــدوك وترمــــــى المخنس تكــــون ليها جندى تصونك وتحرس وإياك تسيـــــبها لعــــــــــــدوك يدنس ترابها بغــــله وحــــــقده المـــــكـــــــــيس بلدنا وروحــــــــها ماشـــــــالله وخمس مفـــــــيش منها تانى فحــافظ واسس وانا منــــى سيد مـــــحارب ومــــخلص وأحمد وهــــادي، ومينا ومرقص"



الشاعر سيد فهيم أثناء لقاءته



الشاعر سيد فهيم مع أصدقائه وأثناء لقاءته



