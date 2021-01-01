ترامب يدعو للمشاركة فى تظاهرة ستقام بواشنطن بـ6 يناير ضد نتائج الانتخابات

كتب أحمد عبد الرحمن

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمشاركة فى تظاهرة ستقام بواشنطن فى 6 يناير ضد نتائج الانتخابات، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وتجمع أفراد وأصدقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بلا أقنعة طبية فى منزله فى Mar-a-Lago لحضور حفل عشية رأس السنة الجديدة، حيث اضطر برفقة زوجته ميلانا إلى التخلى عن الاحتفالات لمناقشة مشروع قانون الإغاثة الذى طال انتظاره فى واشنطن، لكنهما استضافا مئات الضيوف فى منتجع بالم بيتش، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

احتفال ليلة رأس السنة الجديدة هو تقليد سنوى يتبعه ترامب منذ دخوله للبيت الأبيض، وتعد تلك المرة الأولى التى يتغيب فيها عن الاحتفال مع عائلته.

وشوهد أعضاء آخرون من أسرة ترامب وهم يرتدون ملابس رائعة أثناء تجمعهم فى قاعة الرقص الفخمة للاحتفال بالعام الجديد، فى وقت سابق، شارك الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب جونيور، الذى بلغ 43 عامًا اليوم، وصديقته كيمبرلى جيلفويل، رسالة بالفيديو تتمنى للجميع عامًا جديدًا سعيدًا من المكان.