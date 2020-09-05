اليوم السابع
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ننشر أسماء 28 مصابا فى حادث انقلاب ميكروباص بقرية المحروسة بقنا

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:20 م
ننشر أسماء 28 مصابا فى حادث انقلاب ميكروباص بقرية المحروسة بقنا انقلاب ميكروباص
فريق المحافظات

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حصل اليوم السابع على أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بناحية قرية المحروسة، التابعة لمركز قنا، والبالغ عددهم 28 مصابا نتيجة  السرعة الجنونية.

وجاءت الأسماء كتالى مارى.و.ن 35 عاماً مصابة بكدمات، ويوسف .ا 4 سنوات مصاب بكسر بأصابع اليد اليمنى، وستيفين.س.ب 11 عاماً، مصاب بكسر مفتت بالذراع الايسر، وابنوب.ب.م 8 سنوات مصاب بسحجات وكدمات، وكاراس.س.ب 8 سنوات مصاب بسحجات وكدمات، وميلانيا.س.ب 1 سنة مصابة بكدمات، وكاترين.ب.م 27 عاماً مصابة بسحجات وكدمات، ومريم.م.س 19 عاماً مصابة بكدمات، ومارينا.م.س.17 عاماً مصابة بكدمات، ومريم.ب.م 41 عاماً  مصابة بالام بالظهر، ومينا .ا.ت 6 سنوات مصاب اشتباه نزيف فى المخ، وساندى.ا.ت 16عاماً  مصاب بجرح متهتك بالذراع الأيمن، ورانيا.ش.ت 38 مصابة بسحجات وكدمات.

وأصيب أيضاً كلا من: كرلس.ع.11 عاماً مصاب بسحجات بالذراع الأيسر، وبفنتى.ع.ب 8 سنوات مصاب بكدمات، وستيفين.ا.ت 16 عاماً مصاب بكدمات، وسعيد .ب.م 38 عاماً مصاب بكدمات وسحجات، فوزية.ت.ج 75 عاماً مصابة بكدمات، وميرين.م.م 15 عاماً  مصابة بإشتباه بكسر بالساق اليسرى، وعماد.ب.م 46 عاماً مصاب جروج بالساق اليسرى، وفيفي.ب.م 34 عاماً مصابة بالذراع الأيسر، وبسنت.ا 5 سنوات  مصابة بجرح بفروة الرأس، وحنان.ب.م 34 عاماً مصابة بكدمات، وأمل.ب.م 45 عاماً مصابة بكدمات، وجولدرا .و.5 سنوات مصاب بكدمات، وكرلس.م.م7 سنوات مصاب بكدمات، ويوسنا.و.ص 16 عاماً مصابة بكدمات.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا إخطاراً يفيد  إصابة 28 شخصا،  فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بناحية قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، جرى نقل المصابين عبر 12 سيارات إسعاف إلى مستشفى الجامعة لتلقى الإسعافات الأولية تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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