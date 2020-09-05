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مسئول بالبحرين يتطوع فى التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:48 م
مسئول بالبحرين يتطوع فى التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المسئول البحرينى المتطوع
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تطوع أسامة العبسى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين، في التجارب السريرية للقاح (كوفيد-19) فيروس كورونا، حسبما جاء فى صحيفة الأيام البحرينية.
 
وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت اليوم السبت، عن وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا لوافد يبلغ من العمر 42 عاماً.
 
كما يجرى الفريق الوطنى الطبى بالبحرين، للتصدى لفيروس كورونا «كوفيد-19» يوم السبت، فحصاً عشوائياً بعدة مناطق بالبلاد خلال الفترة المسائية من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساءً، حيث حدد الفريق الطبى المواقع التالية للفحص العشوائى، نادى باربار الثقافي والرياضي، نادي المالكية الثقافي والرياضي.

 

وتنظم وزارة الصحة البحرينية، زيارات عشوائية يومية إلى 7 أو 8 مواقع بينها المراكز الصحية والنوادي الرياضية والأسواق المحلية، حيث يتراوح عدد الفحوصات في كل موقع ما بين 300-400 فحص، في حين يتم إجراء فحوصات تتراوح بشكل إجمالي ما بين 2000- 2300 فحص عشوائي يومي.

 


البحرين

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تجارب سريرية

وباء كورونا

اخبار البحرين

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