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محافظ بنى سويف: تمويل 234 مشروعا بـ 42 مليون جنيه خلال أغسطس

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:23 م
محافظ بنى سويف: تمويل 234 مشروعا بـ 42 مليون جنيه خلال أغسطس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف فريق المحافظات

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ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، التقرير الدورى لمبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية" مشروعك"،والذى عرضه السكرتير العام، حيث بلغ إجمالى تمويل المشروعات المنفذة "منذ انطلاق المبادرة فى مايو  2015 وحتى أول سبتمبر الحالى " 915  مليونًا و209 ألف جنيه،استفاد منها 10آلاف و182مشروعاً وفرت 12 ألف و761  فرصة عمل، منوها أنه خلال أغسطس الماضى فقط تم تمويل 234 مشروعا بقيمة 42 مليون و200 ألف جنيهاً وفرت 300 فرصة عمل.

أكد محافظ بنى سويف على أهمية المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية (بنك مصر ،الأهلي، القاهرة، الزراعي، الإسكان،الإسكندرية) ،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

من جانبها أضافت نهى محمد، مدير مشروعك على مستوى المحافظة ،أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ فقد تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز،بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدنى بأهمية العمل الحر والإنتاج.

فيما أوضح المهندس سامح ماهر مساعد مدير مشروعك، أنه "فى أغسطس الماضي" تقدم 273 مواطنا بطلبات للحصول على تمويل لمشروعات بقيمة 72مليون و600 ألف جنيه، حيث تمت الموافقة على 234 مشروعا منها بقيمة 42مليون و200ألف جنيه، والتى انطبقت عليها شروط ومعايير التمويل، مشيرا إلى تكليفات المحافظ بمتابعة المقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز،والتى تقوم بالمرور الدورى والمستمر على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين وإعداد تقارير دورية أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولى المقرات وممثلى الجهات المختلفة المشاركة فى المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.

 

 


أخبار مصرية

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